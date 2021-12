Serie C, il Palermo batte il Monopoli 2 - 1 e torna secondo (Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA - secondo giorno in campo per la Serie C , che porta quasi a compimento il 17° turno: chiude la sfida del Girone C tra Bari ed Avellino in programma ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 dicembre 2021) ROMA -giorno in campo per laC , che porta quasi a compimento il 17° turno: chiude la sfida del Girone C tra Bari ed Avellino in programma ...

Advertising

OptaPaolo : 2012 - Quello tra Lazio e Udinese è stato il primo pareggio in Serie A con entrambe le squadre che hanno segnato al… - sportli26181512 : Serie C, il Palermo batte il Monopoli 2-1 e torna secondo: In campo la 17ª giornata della terza serie: vincono tutt… - _grazy87 : RT @fabio200908: Dybala a 94 gol in Serie A (Palermo + Juve), 108 in bianconero in tutte le competizioni - fabio200908 : Dybala a 94 gol in Serie A (Palermo + Juve), 108 in bianconero in tutte le competizioni - ILOVEPACALCIO : Serie C girone C: Palermo al secondo posto solitario. La classifica aggiornata - Ilovepalermocalcio -