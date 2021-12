Scacchi | Magnus Carlsen punisce una grave svista di Ian Nepomniachtchi | sale sul 5-3 nel Mondiale 2021

Leggi su oasport

(Di domenica 5 dicembre 2021), in maniera nettamente più breve rispetto a quanto accaduto due giorni fa, firma la seconda vittoria nel match per il Campionato del Mondo. Glisembrano destinati a rimanere suo regno dopo questo successo su Ian: il norvegese è ora avanti sul russo per 5-3. Domani giorno di riposo, ma le impressioni lasciate dallo sfidante oggi sono men che buone, visto l’errore alla ventunesima mossa che ha lasciato campo libero alla precisione totale del Campione del Mondo. Il detentore sceglie 1. e4 come mossa d’apertura, il suo avversario ripesca la Difesa Russa, ma stavolta viene portato in un’altra variante rispetto alla quarta partita, quella con 3. d4. Già all’ottava mossa il seguito è di quelli poco noti, e alla nonapensa quasi un ...