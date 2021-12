Sampdoria-Lazio 0-0 LIVE: tutto pronto al Ferraris (Di domenica 5 dicembre 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sampdoria e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Ferraris, Sampdoria e Lazio si affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sampdoria Lazio MOVIOLA Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sampdoria Lazio 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Chabot, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Verre; Quagliarella. Allenatore: D’Aversa. Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Allo stadio, il match valido per la 16ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadiosi affrontano nel match valido per la 16ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Chabot, Augello; Thorsby, Ekdal; Candreva, Gabbiadini, Verre; Quagliarella. Allenatore: D’Aversa.(4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, ...

Advertising

CarolRadull : 2:30P.M | Bologna Vs Fiorentina 5:00 P. M | Spezia Vs Sassuolo 5:00 P. M | Venezia Vs Verona 8:00 P.M | Sampdori… - JHTips71 : ?? Sampdoria x Lazio ?? 14:00 ?? BTTS ?? Odd 1.60 ?? 3u at 1xBet ?? Curta se esta comigo nessa! - infoitsport : Sampdoria - Lazio, si avvicina il fischio d'inizio: squadra in campo per il walk-aroud - FOTO - MondoNapoli : Sampdoria-Lazio, formazioni ufficiali: Sarri lascia fuori due big! Out Caputo dall'inizio nella Sampdoria - - pasqualinipatri : Sampdoria-Lazio, Thorsby nel pre partita: “Dobbiamo andare a cento all’ora, affrontiamo una grande squadra”… -