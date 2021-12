Roma-Inter 0-3 il finale Numeri e statistiche

(Di domenica 5 dicembre 2021) Laè stata sconfitta all’Olimpico per 3-0 dall’: i gol nerazzurri tutti nel primo tempo, di Calhanoglu al 14?, Dzeko al 23? e Dumfries al 38?. L’è momentaneamente seconda in classifica un punto dietro al Milan e un punto davanti al Napoli, che però deve ancora giocare, questa sera con l’Atalanta. Laresta momentaneamente quinta. L’è andata in gol per 18 trasferte consecutive di Serie A: eguagliato il proprio record fissato tra l’ottobre 1950 e il settembre 1951. Laha perso sette delle prime 16 partite di Serie A per la prima volta dal 2008/09. Dal 2011/12, Hakan Calhanoglu è soltanto il sesto giocatore a trovare il gol direttamente da corner in Serie A (dopo Callejón, Pulgar, de Paul, Papu Gómez e Marco Rigoni). Hakan Calhanoglu ha preso parte a sei gol ...

