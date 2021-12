Riforma delle tasse, ecco chi ci guadagna (e chi no) per categoria (Di domenica 5 dicembre 2021) Risparmi in busta paga tra i 300 e i 707 euro per i redditi tra i 40mila e i 75mila euro. Sono i nuovi conteggi, forniti da un articolo del Sole 24 Ore, fatti sulla base dei nuovi calcoli del Governo in vista dell’entrata in vigore, dal prossimo anno, della Riforma fiscale dell’Irpef. Dopo aver accantonato l’idea di un contributo di solidarietà per i redditi over 75mila, col cui ricavato finanziare parte della riduzione delle bollette, l’esecutivo guidato da Mario Draghi non ha cambiato comunque l’impianto della Riforma della tassazione dei redditi che prevede modifiche alle aliquote, portate da 5 a 4, e degli scaglioni. Le aliquote Irpef calano da cinque a quattro grazie ai sette miliardi stanziati dalla legge di Bilancio. Per chi ha un reddito fino a 15mila euro non cambia nulla, l’aliquota - che interessa circa 30 milioni di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 5 dicembre 2021) Risparmi in busta paga tra i 300 e i 707 euro per i redditi tra i 40mila e i 75mila euro. Sono i nuovi conteggi, forniti da un articolo del Sole 24 Ore, fatti sulla base dei nuovi calcoli del Governo in vista dell’entrata in vigore, dal prossimo anno, dellafiscale dell’Irpef. Dopo aver accantonato l’idea di un contributo di solidarietà per i redditi over 75mila, col cui ricavato finanziare parte della riduzionebollette, l’esecutivo guidato da Mario Draghi non ha cambiato comunque l’impianto delladella tassazione dei redditi che prevede modifiche alle aliquote, portate da 5 a 4, e degli scaglioni. Le aliquote Irpef calano da cinque a quattro grazie ai sette miliardi stanziati dalla legge di Bilancio. Per chi ha un reddito fino a 15mila euro non cambia nulla, l’aliquota - che interessa circa 30 milioni di ...

