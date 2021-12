Michele Bravi in concerto a Roma: la bellezza del linguaggio universale del buio (Di domenica 5 dicembre 2021) Chiudere il cerchio con “La Geografia del buio” significa un po’ fare i conti con se stessi. L’album di Michele Bravi uscito a fine gennaio 2021 (ormai da quasi un anno) ne ha fatta di strada. E come la storia percorso i suoi passi, così ha trascinato con se la storia di ognuno di noi. Tutti i presenti ieri al Teatro Centrale a Roma hanno dovuto fare i conti con le proprie storie. Tirare le somme. Fare un viaggio catartico e vivere le parole, i suoni, le emozioni, le luci dello spettacolo magistrale messo su da Michele Bravi e la sua crew. Michele Bravi in concerto a Roma: la promessa di trovare un linguaggio universale del dolore C’è da fare una premessa. Lo spettacolo de “La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) Chiudere il cerchio con “La Geografia del” significa un po’ fare i conti con se stessi. L’album diuscito a fine gennaio 2021 (ormai da quasi un anno) ne ha fatta di strada. E come la storia percorso i suoi passi, così ha trascinato con se la storia di ognuno di noi. Tutti i presenti ieri al Teatro Centrale ahanno dovuto fare i conti con le proprie storie. Tirare le somme. Fare un viaggio catartico e vivere le parole, i suoni, le emozioni, le luci dello spettacolo magistrale messo su dae la sua crew.in: la promessa di trovare undel dolore C’è da fare una premessa. Lo spettacolo de “La ...

