Massimo Boldi, l'amore per Anita Szacon: chi è la nuova compagna (Di domenica 5 dicembre 2021) Il noto attore Massimo Boldi si è detto di nuovo innamorato: lei è più giovane e ha un carattere "spigoloso": di chi si tratta Per un anno "Cipollino" è stato fidanzato con Irene Fornaciari (omonima della cantante e figlia di Zucchero, con la quale non va confusa) e sembravano prossimi alle nozze. Massimo Boldi (Getty Images)In un'intervista a Domenica In aveva spiegato com'era nato il loro amore, ma tutto è svanito. Ora l'attore milanese ha deciso di impegnarsi di nuovo. È innamorato ma al momento non si può ancora parlare di una vera e propria storia. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Massimo Boldi: la malattia della moglie Maria Teresa, com'è morta Massimo Boldi, la foto della donna che l'ha rubato il ...

