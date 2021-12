Maggioranza divisa sui rincari, ma la vera partita è il Quirinale (Di domenica 5 dicembre 2021) Il vicepresidente di Forza Italia Tajani avverte gli alleati: 'Se Draghi al Colle, si va al voto'. Poi rilancia la candidatura di Berlusconi. Mentre la leader di Fratelli d'Italia Meloni smentisce ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 5 dicembre 2021) Il vicepresidente di Forza Italia Tajani avverte gli alleati: 'Se Draghi al Colle, si va al voto'. Poi rilancia la candidatura di Berlusconi. Mentre la leader di Fratelli d'Italia Meloni smentisce ...

Advertising

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: La maggioranza è divisa dopo lo 'strappo' in Cdm sul contributo di solidarietà - fmarengo5912 : RT @Agenzia_Italia: La maggioranza è divisa dopo lo 'strappo' in Cdm sul contributo di solidarietà - Radiopescara : La maggioranza è divisa dopo lo 'strappo' in Cdm sul contributo di solidarietà - infoitinterno : La maggioranza è divisa dopo lo 'strappo' in Cdm sul contributo di solidarietà - retewebitalia : La maggioranza è divisa dopo lo ‘strappo’ in Cdm sul contributo di solidarietà - #retewebitalia #news #oggi… -