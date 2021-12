Le zampe del Dragone sull’idea di democrazia Diciamo no

Leggi su formiche

(Di domenica 5 dicembre 2021) #China’s model of #democracy fits in well with its national conditions. It enjoys the support of the people. It is real, effective, and successful democracy. China is indeed a true democratic country. #whatisdemocracy #whodefinesdemocracy — Hua Chunying ??? (@SpokespersonCHN) December 3, 2021 A firmare questo tweet – “La Cina è un vero Paese democratico” – è Hua Chunying, portavoce del governo cinese e direttrice del Dipartimento per l’Informazione del ministero degli Esteri, che ha scelto Twitter – piattaforma interdetta ai comuni cittadini cinesi – per diffondere una serie di post che mettono in luce le criticità e le malattie dell’Occidente, in particolare degli Stati Uniti. Lo fa attingendo a fonti giornalistiche come ABC News, National Public Radio, Guardian, e BBC, ovvero agenzie e testate libere che esercitano la funzione vitale di servire i governati informando ed ...