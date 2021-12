Lazio, pratica chiusa nel primo tempo: 3-1. Espulso Milinkovic-Savic. D’Aversa torna nei guai (Di domenica 5 dicembre 2021) La Lazio si impone nettamente 3-1 in casa della Sampdoria. Un successo netto per gli uomini di Sarri che rispondono alle critiche e al periodo poco positivo. La sfida si decide nel primo tempo, I biancocelesti all’intervallo sono avanti 3-0, grazie ad un gol di Milinkovic-Savic al 7?. Poi doppietta di Immobile al 17? e al 37? per fissare il punteggio sul momentaneo 3-0. All’intervallo esce Immobile per un fastidio al ginocchio, e visto il punteggio, Sarri non lo rischia inserendo Muriqi. nella ripresa la Samo ci prova, ma non riesce ad incidere dalle parti di Reina. Episodio degno di nota, l’espulsione di Milinkovic-Savic al 67? per proteste reiterate all’arbitro Fabbri. Accade poco fino ai minuti di recupero, quando Gabbiadini segna la rete della bandiera dell’1-3. E ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 5 dicembre 2021) Lasi impone nettamente 3-1 in casa della Sampdoria. Un successo netto per gli uomini di Sarri che rispondono alle critiche e al periodo poco positivo. La sfida si decide nel, I biancocelesti all’intervallo sono avanti 3-0, grazie ad un gol dial 7?. Poi doppietta di Immobile al 17? e al 37? per fissare il punteggio sul momentaneo 3-0. All’intervallo esce Immobile per un fastidio al ginocchio, e visto il punteggio, Sarri non lo rischia inserendo Muriqi. nella ripresa la Samo ci prova, ma non riesce ad incidere dalle parti di Reina. Episodio degno di nota, l’espulsione dial 67? per proteste reiterate all’arbitro Fabbri. Accade poco fino ai minuti di recupero, quando Gabbiadini segna la rete della bandiera dell’1-3. E ...

Advertising

NICKTOH9 : @pandadaria Mai capito la diffidenza su Simone Inzaghi la gente proprio non ci capisce un CAZZO di calcio, nei 9 an… - michele_coffee : @robymes L'ultima ad Empoli da polli, la Juve all'ultimo (ma non l'ho vista, quindi non giudico). Contro la Lazio,… - pary1977 : RT @ilfoglio_it: Il presidente della Lazio Lotito impallinato dal voto segreto in Senato: la sua pratica torna in giunta. 'Sono libero, do… - RobertoSignore7 : RT @ilfoglio_it: Il presidente della Lazio Lotito impallinato dal voto segreto in Senato: la sua pratica torna in giunta. 'Sono libero, do… - danieledv79 : RT @ilfoglio_it: Il presidente della Lazio Lotito impallinato dal voto segreto in Senato: la sua pratica torna in giunta. 'Sono libero, do… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio pratica Inter, Dzeko o Calhanoglu? No, il fuoriclasse è Inzaghi: i nerazzurri volano I campioni d'Italia archiviano la pratica 'Mourinho' già nel primo tempo mentre nel secondo ... Il tecnico ex Lazio ha creato una squadra capace di dominare il gioco e di creare tanto. Tantissimi i ...

Eu.League, dove vedere Napoli e Lazio: Dazn, Sky o in chiaro? - Top News Le due italiane in lizza, Napoli e Lazio, ancora non hanno la certezza del passaggio del turno e non sanno se usciranno di scena, se dovranno fare i playoff (i sedicesimi, in pratica) o se potranno ...

Lazio, la probabile formazione anti-Sampdoria: dubbi sulle fasce Corriere dello Sport.it Sampdoria-Lazio, Milinkovic: “Ripartiamo da zero e dimostriamo chi siamo” Nel pre partita di Sampdoria-Lazio, Sergej Milinkovic, schierato ancora da titolare da Sarri come mezzala di destra, ha presentato la gara del Ferraris ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito.

Sampdoria-Lazio, le probabili formazioni: occhio a Strakosha, chance Zaccagni I probabili unidici di Sarri e D'Aversa in vista del match di Marassi, in programma domenica alle 18 e valido per la 16esima giornata ...

I campioni d'Italia archiviano la'Mourinho' già nel primo tempo mentre nel secondo ... Il tecnico exha creato una squadra capace di dominare il gioco e di creare tanto. Tantissimi i ...Le due italiane in lizza, Napoli e, ancora non hanno la certezza del passaggio del turno e non sanno se usciranno di scena, se dovranno fare i playoff (i sedicesimi, in) o se potranno ...Nel pre partita di Sampdoria-Lazio, Sergej Milinkovic, schierato ancora da titolare da Sarri come mezzala di destra, ha presentato la gara del Ferraris ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito.I probabili unidici di Sarri e D'Aversa in vista del match di Marassi, in programma domenica alle 18 e valido per la 16esima giornata ...