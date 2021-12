L’Atalanta prende due gol dal Napoli B ma per la Gazzetta è da scudetto: Le croci con la mano sinistra! (Di domenica 5 dicembre 2021) L’Atalanta vince 3-2 contro un Napoli rimaneggiato dalle molteplici assenze. La Gazzetta già parla di scudetto senza considerare una serie di fattori. ATALANTA DA scudetto PER LA Gazzetta L’Atalanta di Gasperini vince in rimonta contro il Napoli b. la squadra di Spalletti priva di sei giocatori cardine riesce a segnare due gol, solo un rigore negato da Mariani e la palla gol sprecata da Petagna sul finale regalano la vittoria ai bergamaschi. Per la Gazzetta L’Atalanta dopo la vittoria al Maradona è diventata una delle candidate allo scudetto. “La parola d’ordine dell’uscita dalla trincea del volare basso è un numero, cinque: come le vittorie di fila in campionato e le vittorie in trasferta di fila. Il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 dicembre 2021)vince 3-2 contro unrimaneggiato dalle molteplici assenze. Lagià parla disenza considerare una serie di fattori. ATALANTA DAPER LAdi Gasperini vince in rimonta contro ilb. la squadra di Spalletti priva di sei giocatori cardine riesce a segnare due gol, solo un rigore negato da Mariani e la palla gol sprecata da Petagna sul finale regalano la vittoria ai bergamaschi. Per ladopo la vittoria al Maradona è diventata una delle candidate allo. “La parola d’ordine dell’uscita dalla trincea del volare basso è un numero, cinque: come le vittorie di fila in campionato e le vittorie in trasferta di fila. Il ...

Advertising

napolipiucom : L'Atalanta prende due gol dal Napoli B ma per la Gazzetta è da scudetto: Le croci con la mano sinistra! #Atalanta… - Sergio13560 : @F1N1no Hai scritto una cosa non vera. Atalanta che prende a pallonate il Napoli, quando in realtà il Napoli ha gio… - Andrea842631710 : @HankSchrader88 Dipende. È anche vero che il Napoli se prende il centrale difensivo, può giocare più spesso come co… - napoledrama : Il Verona affrontato dal Napoli era la squadra più in forma d'Europa. Il Verona affronta l'Atalanta ne prende 3 in… - Michele20600106 : Anche ieri #arbritro e stato #indecente 1 goal zapata prende di mano #var muto poi #arbritro non vede l'ora di dare… -