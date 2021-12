Juve - Genoa 2 - 0, le pagelle: Cuadrado gol olimpico, Locatelli giocate di qualità. Morata sognerà Sirigu a lungo (Di lunedì 6 dicembre 2021) La Juventus supera 2 - 0 il Genoa nel posticipo domenicale della 16esima giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri aprono le marcature con il gol direttamente da ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Lantus supera 2 - 0 ilnel posticipo domenicale della 16esima giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. I bianconeri aprono le marcature con il gol direttamente da ...

Advertising

JuventusTV : ? ORE 20.00 ? Vi aspettiamo per il nostro pre partita!?? Avviciniamoci insieme a #JuveGenoa ?… - juventusfc : Allegri ?? «Bisogna cercare di tornare alla vittoria in casa, contro un Genoa che viene da due sconfitte e un paregg… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTV: - Corriere : Juve-Genoa 2-0: bianconeri ok, in gol Cuadrado direttamente dalla bandierina e Dybala nel finale - Frances34170231 : @pisto_gol Preziosi ha ceduto, ha finito di fare i giochini con juve e milan. Ora il genoa può retrocedere -