Italiani primi al mondo in questo progetto | una funivia che diventa un minibus elettrico senza conducente

Leggi su computermagazine

(Di domenica 5 dicembre 2021) Un nuovotutto italiano ha potuto vedere la luce di recente: pare che sia stata inventata unamolto speciale in grado di potersi trasformare in un, rendendola davvero stupefacente soltanto per questa. Modello del ConnX, la primache puòre, dopo un periodo di corsa, unin modo tale che possa percorrere certe strade – Computermagazine.itAvete mai pensato alla possibilità di cambiare forma e scopo ad un oggetto in movimento? Probabilmente sì, in fin dei conti immaginiamo sempre a possibili cambiamenti o, in alcuni casi, modifiche particolari di un veicolo durante la sua corsa. Ma una azienda non si è limitata soltanto ad ipotizzare uno scenario ...