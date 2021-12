Il concerto - omaggio a Battiato di Verona diventa un doppio cd

(Di domenica 5 dicembre 2021) Il 21 settembre 2021 l'Arena diè stata la cornice di 'Invito al viaggio -per Franco'. Uno spettacolo cheora un album live disponibile in una doppia versione ...

Il 21 settembre 2021 l'Arena di Verona è stata la cornice di 'Invito al viaggio -per Franco Battiato'. Uno spettacolo che diventa ora un album live disponibile in una doppia versione speciale: doppio cd e box con 4 vinili (etichetta: International Music and Arts - ...... in pieno lockdown, ho scritto questoalla mia città - afferma Vittorio De Scalzi " con uno ...di Torino diretta da Maurizio Salvi ha realizzato un primo album dal vivo dal titolo...Un omaggio al Maestro Ennio Morricone in un percorso musicale e letterario, attraverso i suoni e le immagini che hanno consacrato la nostra penisola agli occhi del resto del ...Il primo Ottocento con Rossini, Il Secolo Breve con Stravinskij, la contemporaneità con la prima esecuzione assoluta della composizione commissionata appositamente a Georges Aperghis e, infine, l' oma ...