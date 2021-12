Highlights e gol Sampdoria-Lazio 1-3, Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 5 dicembre 2021) Gli Highlights e i gol di Sampdoria-Lazio, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022, in cui la formazione ospite guidata da Maurizio Sarri ha spazzato via i padroni di casa mediante un netto 3-0, grazie alla doppietta realizzata dal solito Ciro Immobile e al gol di Sergej Milinkovic-Savic; inutile il gol dei liguri siglato nel finale da Manolo Gabbiadini. In virtù di questo risultato i biancocelesti agganciano i cugini della Roma al sesto posto a 25 punti, mentre i blucerchiati di Roberto D’Aversa restano in una pericolosa quindicesima posizione a quota 15. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle marcature della partita. PAGELLE E TABELLINO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Glie i gol di, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di, in cui la formazione ospite guidata da Maurizio Sarri ha spazzato via i padroni di casa mediante un netto 3-0, grazie alla doppietta realizzata dal solito Ciro Immobile e al gol di Sergej Milinkovic-Savic; inutile il gol dei liguri siglato nel finale da Manolo Gabbiadini. In virtù di questo risultato i biancocelesti agganciano i cugini della Roma al sesto posto a 25 punti, mentre i blucerchiati di Roberto D’Aversa restano in una pericolosa quindicesima posizione a quota 15. Ecco ildelle azioni salienti e delle marcature della partita. PAGELLE E TABELLINO SportFace.

