Fuga da scuola Al sud persi 100 mila studenti

Un ragazzo di 14 anni a Ruvo di Puglia si è lanciato dal balcone dell'aula dopo aver preso un brutto voto a scuola, morendo sul colpo sotto gli occhi dei suoi compagni di classe. Drammi così sono sempre più frequenti alla luce dell'alto numero di adolescenti con disagi psicologici e comportamentali registrati durante il periodo pandemico con le scuole chiuse. Il rapporto Censis pubblicato ieri ha registrato che l'81,0% dei 572 dirigenti scolastici di scuola secondaria di secondo grado segnala che tra gli studenti sono sempre più diffuse forme di depressione e disagio esistenziale.E se da un lato molti alunni chiedono di andare a scuola in presenza e che venga scongiurata la DaD per ripristinare relazioni e contatti personali, dall'altro lato il 76,8% dei dirigenti sottolinea che gli studenti vivono in ...

