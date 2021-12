Fabrizio Corona fuoco e fiamme verso i Ferragnaz: "Sono due ebeti!" (Di domenica 5 dicembre 2021) Proprio non riesce a trattenersi Fabrizio Corona dal dire la sua opinione su chiunque gli capiti a tiro ed anche questa volta non ha sedato il suo carattere fumantino. In una intervista a sparato a zero su moltissimi personaggi, non solo della televisione e della musica ma anche su parlamentari e giudici: questa volta i commenti Sono rivolti a una delle famiglie più influenti al mondo, i Ferragnez. Nell'intervista senza peli sulla lingua a 'Mow- Man on Wheels', Fabrizio Corona parla a lungo di sé stesso e della sua vita, di come dovrebbe essere e di come è, di ciò che ha ottenuto nel tempo e riuscendo a capire il mondo delle celebrità. Quando parla di Chiara Ferragni e di Fedez lo fa con un duplice fine, se da un lato comprende la bravura della coppia nel riuscire ad arrivare ad un grosso numero di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 5 dicembre 2021) Proprio non riesce a trattenersidal dire la sua opinione su chiunque gli capiti a tiro ed anche questa volta non ha sedato il suo carattere fumantino. In una intervista a sparato a zero su moltissimi personaggi, non solo della televisione e della musica ma anche su parlamentari e giudici: questa volta i commentirivolti a una delle famiglie più influenti al mondo, i Ferragnez. Nell'intervista senza peli sulla lingua a 'Mow- Man on Wheels',parla a lungo di sé stesso e della sua vita, di come dovrebbe essere e di come è, di ciò che ha ottenuto nel tempo e riuscendo a capire il mondo delle celebrità. Quando parla di Chiara Ferragni e di Fedez lo fa con un duplice fine, se da un lato comprende la bravura della coppia nel riuscire ad arrivare ad un grosso numero di ...

