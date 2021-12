Due ragazze violentate sulla linea ferroviaria Milano-Varese: fermati un italiano e un nordafricano (Di domenica 5 dicembre 2021) La brillante operazione della Squadra Mobile di Varese e della Polfer ha permesso in poche ore di arrivare al fermo di due uomini accusati di essere coinvolti in due episodi di violenza sessuale consumati venerdì sera ai danni di due giovani ragazze, a bordo di un treno della linea ferroviaria Milano-Varese e in stazione a Vedano Olona (Varese). La prima ragazza dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire, mettendosi in salvo. La seconda invece ha subito violenza. Entrambe le vittime sono state trasportate in ospedale per medicazioni e referti. Al vaglio degli inquirenti testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le persone fermate sono un italiano e un nordafricano, accusate di avere aggredito le ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 5 dicembre 2021) La brillante operazione della Squadra Mobile die della Polfer ha permesso in poche ore di arrivare al fermo di due uomini accusati di essere coinvolti in due episodi di violenza sessuale consumati venerdì sera ai danni di due giovani, a bordo di un treno dellae in stazione a Vedano Olona (). La prima ragazza dopo essere stata aggredita è riuscita a fuggire, mettendosi in salvo. La seconda invece ha subito violenza. Entrambe le vittime sono state trasportate in ospedale per medicazioni e referti. Al vaglio degli inquirenti testimonianze e immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le persone fermate sono une un, accusate di avere aggredito le ...

