Doppio stupro sul treno e in stazione nel Varesotto, arrestati i due balordi: ecco chi sono (Di domenica 5 dicembre 2021) sono stati fermati i presunti stupratori di due 22enni: una aggredita su un un treno della linea Milano-Varese, l'altra in stazione nel Varesotto. Una è riuscita a fuggire, l'altra è stata violentata. Si tratta di due giovani, un italiano e un nordafricano. Gli indiziati, che non sarebbero molto più vecchi delle loro vittime, sono stati individuati dagli investigatori della Squadra Mobile di Varese, insieme alla Polfer. La doppia violenza sessuale - come riporta Repubblica - sarebbe avvenuta dopo le dieci della notte tra venerdì e sabato. La prima su una ventiduenne sul treno della linea ferroviaria Milano-Varese. La seconda, che però è stata una violenza tentata, è avvenuta invece ai danni di una sua coetanea in una stazione in provincia di Varese, quando ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021)stati fermati i presunti stupratori di due 22enni: una aggredita su un undella linea Milano-Varese, l'altra innel. Una è riuscita a fuggire, l'altra è stata violentata. Si tratta di due giovani, un italiano e un nordafricano. Gli indiziati, che non sarebbero molto più vecchi delle loro vittime,stati individuati dagli investigatori della Squadra Mobile di Varese, insieme alla Polfer. La doppia violenza sessuale - come riporta Repubblica - sarebbe avvenuta dopo le dieci della notte tra venerdì e sabato. La prima su una ventiduenne suldella linea ferroviaria Milano-Varese. La seconda, che però è stata una violenza tentata, è avvenuta invece ai danni di una sua coetanea in unain provincia di Varese, quando ...

VincenzaSMF : @fratotolo2 Ovviamente vuole mettere la pacchera ???.cosa sarà uno stupro ,doppio colpo .donne violate fanno i proclami . - felix__dp : RT @dep_val: in questi giorni ci stanno spiegando la differenza tra una palpata e uno stupro (ma dai!) dimenticando, scientemente o per ign… - dep_val : in questi giorni ci stanno spiegando la differenza tra una palpata e uno stupro (ma dai!) dimenticando, scientement… - olivedigrecia : @lindigesto_ Purtroppo fin dall'inizio la vicenda si è sviluppata su un doppio binario: quello istituzionale e quel… - doppio_zero_ : RT @tinapica88: Si è spogliata da sola o è stata forzata a farlo?'. 'Abbracciava gli imputati durante il coito?'. 'Quando ha smesso di fare… -