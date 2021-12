Corteo tenta di raggiungere sede Ue | idranti e arresti

Advertising

Agenzia ANSA

Tensione nel pomeriggio a Bruxelles durante la manifestazione, che ha riunito 8mila persone, contro le restrizioni anti - Covid imposte dal governo belga. Secondo quanto riferisce il quotidiano Le ...Chidi trovare un passaggio clandestino nella foresta che divide la Bosnia dall'Europa dei ... Ilera stato in un primo momento vietato dal sindaco della capitale. Ci ha pensato il Governo ...Tensione nel pomeriggio a Bruxelles durante la manifestazione, che ha riunito 8mila persone, contro le restrizioni anti-Covid imposte dal governo belga. (ANSA) ...I partecipanti singolarmente andranno in piazza Ordelaffi a ribadire come ogni sabato le ragioni della loro protesta ...