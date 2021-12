Coppa Davis 2022 | l’Italia giocherà in Slovacchia le qualificazioni con la vecchia formula

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS COPPA DAVIS, ITALIA-CROAZIA: SINNER VINCE IL SECONDO MATCH Battuto Cilic in tre set (3-6, 7-6, 6-3… - glooit : Coppa Davis 2022: Italia con Slovacchia nel turno preliminare leggi su Gloo - zazoomblog : Coppa Davis 2022 l’Italia sfiderà la Slovacchia nelle qualificazioni del 4 5 marzo: tutti gli abbinamenti - #Coppa… - sportface2016 : #CoppaDavis 2022, l'#Italia sfiderà la #Slovacchia nelle qualificazioni del 4 5 marzo: tutti gli abbinamenti - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: In palio ci sarà un posto per le finali di novembre ???? #EurosportTENNIS | #DavisCup | #DavisCupFinals -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Davis

L'Italia affronterà la Slovacchia nel turno preliminare della2022, in programma il 4 e 5 marzo prossimi. Gli azzurri guidati da Filippo Volandri giocheranno in trasferta. E' quanto stabilito dal sorteggio effettuato a Madrid prima della finale tra ...Quest'oggi a Madrid andrà in scena la finale della2021 tra Russia e Croazia, ma è già tempo di pensare alla prossima stagione. In questi minuti, infatti, sono stati sorteggiati tutti gli accoppiamenti delle qualificazioni alle finali ...Ha avuto luogo quest'oggi a Madrid (Spagna) il sorteggio del turno preliminare della Coppa Davis 2022 di tennis, oltre ai sorteggi per i play-off del Gruppo Mondiale I e del Gruppo Mondiale II. Come d ...MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - "L'immediata sospensione di tutti i tornei Wta in Cina, compreso Hong Kong" stabilita dal presidente dell'associazione tenniste, Steve Simon, trova il pieno sostegno di N ...