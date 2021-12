Carabinieri a Scampia | arrestati per detenzione di armi e riciclaggio

(Di domenica 5 dicembre 2021) Servizio a largo raggio per idella compagnia del Vomero che hanno setacciato le strade del quartiere. Diverse le perquisizioni per la ricerca die droga. Idel nucleo operativo hanno arrestato perdi arma clandestina eun 51enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo nel lotto M C1 – la Vela Gialla – e lì hanno rinvenuto e sequestrato una pistola 1914 automatic pistol titanic patent calibro 7,65 con matricola abrasa e colpo in canna altri 6 proiettili. Durante la perquisizione ihanno rinvenuto e sequestrato anche la somma contante di 21mila euro . I militari hanno voluto approfondire il controllo presso l’abitazione di origine dell’uomo che ...

