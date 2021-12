Calcio: Sampdoria ko 3-1 e la Lazio torna alla vittoria, doppietta per Immobile (Di domenica 5 dicembre 2021) Genova, 5 dic. - (Adnkronos) - La Lazio torna a vincere in Serie A dopo quasi un mese. I biancocelesti superano 3-1 in trasferta la Sampdoria archiviando la pratica già nella prima frazione chiusa sul 3-0 con il gol di Milinkovic-Savic e la doppietta di Immobile. Nella ripresa il serbo si fa espellere e Gabbiadini segna la rete della bandiera per i padroni di casa. In classifica i capitolini agganciano i cugini della Roma al sesto posto con 25 punti, mentre i blucerchiati restano fermi a quota 15 in quindicesima posizione insieme al Venezia. Il primo tempo della Lazio rientra tra i migliori dell'era Sarri, con la squadra a dominare nel palleggio e spietata in zona gol. Ne sono la prova le prime due marcature, quelle di Milinkovic-Savic e Immobile: due fiammate di uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Genova, 5 dic. - (Adnkronos) - Laa vincere in Serie A dopo quasi un mese. I biancocelesti superano 3-1 in trasferta laarchiviando la pratica già nella prima frazione chiusa sul 3-0 con il gol di Milinkovic-Savic e ladi. Nella ripresa il serbo si fa espellere e Gabbiadini segna la rete della bandiera per i padroni di casa. In classifica i capitolini agganciano i cugini della Roma al sesto posto con 25 punti, mentre i blucerchiati restano fermi a quota 15 in quindicesima posizione insieme al Venezia. Il primo tempo dellarientra tra i migliori dell'era Sarri, con la squadra a dominare nel palleggio e spietata in zona gol. Ne sono la prova le prime due marcature, quelle di Milinkovic-Savic e: due fiammate di uno ...

