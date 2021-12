Calcio | il Sassuolo rimonta lo Spezia con una doppietta di Raspadori | 2-2 al ' Picco'

(Di domenica 5 dicembre 2021) La, 5 dic. - (Adnkronos) - Pareggio inper ilin trasferta contro lo. Allo stadio '' padroni di casa sbloccano la partita con Manaj al 35' e raddoppiano con Gyasi al 48' ma ci pensaad evitare il ko agli emiliani con unaal 66' e al 79'. In classifica i neroverdi salgono a quota 20 agganciando l'Empoli all'undicesimo posto, mentre restano diciassettesimi con 12 punti. Partono forte gli ospiti e dopo pochi secondi e Frattesi viene steso al limite dell'area di rigore. Berardi calcia forte e teso, Provedel riesce a toccare e il pallone e a deviarlo sulla traversa. La gara entra subito nel vivo, dopo il giallo a Reca per il fallo su Frattesi, arriva l'ammonizione anche per Maggiore: 2 gialli nei primi 3 minuti per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Sassuolo

Spezia ehanno pareggiato 2 - 2 al Picco nella gara valida per la 16esima giornata di Serie A. I liguri vanno in vantaggio al 35' con Manaj e allungano con Gyasi al 48'. Gli emiliani reagiscono e ...Spezia -2 - 2 Ilparte meglio, conduce e spaventa seriamente la porta dello Spezia prima con la punizione di Berardi al 3', Provedel devia sulla traversa, e poi sul colpo di punta ...La Spezia, 5 dic. - Pareggio in rimonta per il Sassuolo in trasferta contro lo Spezia. Allo stadio 'Picco' padroni di casa sbloccano la partita con Manaj al 35' ...Show dell'attaccante neroverde entrato nella ripresa, dopo che i liguri erano andati in vantaggio con Manaj e Gyasi ...