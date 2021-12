Bologna-Fiorentina 2-3. Numeri e statistiche (Di domenica 5 dicembre 2021) La Fiorentina ha vinto 3-2 sul campo del Bologna nel match del 16° turno di Serie A. Decidono il gol di Maleh (33?) nel primo tempo e quelli di Biraghi (51?) e di Vlahovic (67?) su rigore nella ripresa. Per il Bologna a segno Barrow (42?) e Hickey (83?). Per la prima volta in questo campionato la Fiorentina ha segnato almeno tre gol in trasferta in un match di Serie A. Era dal 2015/16 (32 in quel caso) che la Fiorentina non collezionava almeno 27 punti nelle prime 16 giornate di Serie A. Dusan Vlahovic é diventato solo il quarto giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 30 gol in un singolo anno solare con un’età inferiore ai 22 anni dopo Meazza nel 1930, Borel nel 1933 e Angelillo nel 1958. Prima di Vlahovic solo 3 giocatori della Fiorentina nell’era dei tre punti a ... Leggi su footdata (Di domenica 5 dicembre 2021) Laha vinto 3-2 sul campo delnel match del 16° turno di Serie A. Decidono il gol di Maleh (33?) nel primo tempo e quelli di Biraghi (51?) e di Vlahovic (67?) su rigore nella ripresa. Per ila segno Barrow (42?) e Hickey (83?). Per la prima volta in questo campionato laha segnato almeno tre gol in trasferta in un match di Serie A. Era dal 2015/16 (32 in quel caso) che lanon collezionava almeno 27 punti nelle prime 16 giornate di Serie A. Dusan Vlahovic é diventato solo il quarto giocatore nella storia della Serie A a segnare almeno 30 gol in un singolo anno solare con un’età inferiore ai 22 anni dopo Meazza nel 1930, Borel nel 1933 e Angelillo nel 1958. Prima di Vlahovic solo 3 giocatori dellanell’era dei tre punti a ...

