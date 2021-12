Bollette: Lega, 'emendamenti per tagli risparmiando su Rdc' (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "La Lega ha presentato emendamenti alla manovra per rendere ancora più incisivo il taglio dei costi delle Bollette di luce e gas, risparmiando sugli sprechi dei furbetti del Reddito di cittadinanza”. Così fonti della Lega, dopo che i sindacati -al termine dell'incontro con il Governo- hanno parlato di altri 500 milioni contro il caro Bollette". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Laha presentatoalla manovra per rendere ancora più incisivo ilo dei costi delledi luce e gas,sugli sprechi dei furbetti del Reddito di cittadinanza”. Così fonti della, dopo che i sindacati -al termine dell'incontro con il Governo- hanno parlato di altri 500 milioni contro il caro".

