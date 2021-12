Biathlon oggi, Pursuit uomini e Staffetta donne Oestersund: orari, tv, programma, streaming, startlist, azzurri in gara (Di domenica 5 dicembre 2021) Si disputeranno oggi le ultime due gare valevoli per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di Biathlon. A Oestersund (Svezia) andranno in scena la Staffetta 4×6 km femminile alle ore 12.35 e la Pursuit 12,5 km maschile alle ore 15.15. Per l’Italia gareggeranno nella Staffetta femminile Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Michela Carrara. In campo maschile, invece, scenderanno sulla neve svedese per l’inseguimento Lukas Hofer, che partirà dalla settima posizione con 43 secondi da recuperare dalla vetta, Tommaso Giacomel con 1’20” di ritardo (26° posto), Thomas Bormolini con un distacco di 1’30” (32°) e Dominik Windisch, ultimo degli italiani in gara che inizierà in 55ma posizione a 2’07” dal primo (lo svedese Sebastian Samuelsson). Le gare di ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Si disputerannole ultime due gare valevoli per la seconda tappa della Coppa del Mondo 2021-2022 di. A(Svezia) andranno in scena la4×6 km femminile alle ore 12.35 e la12,5 km maschile alle ore 15.15. Per l’Italia gareggeranno nellafemminile Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Michela Carrara. In campo maschile, invece, scenderanno sulla neve svedese per l’inseguimento Lukas Hofer, che partirà dalla settima posizione con 43 secondi da recuperare dalla vetta, Tommaso Giacomel con 1’20” di ritardo (26° posto), Thomas Bormolini con un distacco di 1’30” (32°) e Dominik Windisch, ultimo degli italiani inche inizierà in 55ma posizione a 2’07” dal primo (lo svedese Sebastian Samuelsson). Le gare di ...

