Biathlon, inseguimento maschile Ostersund 2 2021 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming (Di domenica 5 dicembre 2021) Il programma, gli orari e la diretta tv del 12.5km inseguimento maschile di Ostersund 2, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. Tutto pronto per l’ultimo appuntamento sulle piste svedesi, in programma a partire dalle ore 15.15. La diretta tv sarà disponibile sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+. SEGUI IL LIVE DELLA GARA programma OLIMPIADI PECHINO 2022 IL programma COMPLETO DELLA TAPPA LA START LIST SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Il, glie latv del 12.5kmdi2, valida per la Coppa del Mondo/2022 di. Tutto pronto per l’ultimo appuntamento sulle piste svedesi, ina partire dalle ore 15.15. Latv sarà disponibile sui canali di Eurosport e insu Eurosport Player e Discovery+. SEGUI IL LIVE DELLA GARAOLIMPIADI PECHINO 2022 ILCOMPLETO DELLA TAPPA LA START LIST SportFace.

Advertising

sportface2016 : #OST21 #Biathlon, oggi in tv l'inseguimento maschile di #Ostersund: ecco come vederlo - zazoomblog : LIVE Biathlon Inseguimento uomini Oestersund in DIRETTA: Lukas Hofer e Tommaso Giacomel cercano l’impresa -… - infoitsport : Biathlon, inseguimento femminile Ostersund 2 2021 OGGI in tv: programma, orari e diretta streaming - infoitsport : LIVE – Biathlon, inseguimento femminile Ostersund 2 2021: aggiornamenti in DIRETTA - infoitsport : LIVE Biathlon, Inseguimento donne Oestersund in DIRETTA: si comincia, azzurre per la rimonta -