Avellino-Bari, le probabili formazioni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Nessun proclamo, niente frasi di rito o polemiche: Avellino–Bari e? una di quelle gara che non ha bisogno di presentazioni. La gara di questa sera mette contro la truppa di Piero Braglia in risalita dopo l’inizio da film horror e la capolista del Girone C di LegaPro. Entrambe arrivano al match di questa sera (ore 21) forti delle vittorie arrivate nello scorso turno: colpo in esterna per l’Avellino con la Turris, passeggiata di salute per il Bari con il Latina. La sfida di questa pero? azzera tutto. “Non creo problemi ai ragazzi, li mandero? in campo con il modulo con cui si trovano meglio. Sara? poi l’atteggiamento della squadra a premiare o meno. Lo dico sempre, non si vince con il modulo». E’ questo il messaggio lanciato dal tecnico Braglia nella canonica ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Nessun proclamo, niente frasi di rito o polemiche:e? una di quelle gara che non ha bisogno di presentazioni. La gara di questa sera mette contro la truppa di Piero Braglia in risalita dopo l’inizio da film horror e la capolista del Girone C di LegaPro. Entrambe arrivano al match di questa sera (ore 21) forti delle vittorie arrivate nello scorso turno: colpo in esterna per l’con la Turris, passeggiata di salute per ilcon il Latina. La sfida di questa pero? azzera tutto. “Non creo problemi ai ragazzi, li mandero? in campo con il modulo con cui si trovano meglio. Sara? poi l’atteggiamento della squadra a premiare o meno. Lo dico sempre, non si vince con il modulo». E’ questo il messaggio lanciato dal tecnico Braglia nella canonica ...

