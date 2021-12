Alessandria-Cittadella 0-1 | Vita fa sorridere Gorini che vede i playoff

(Di domenica 5 dicembre 2021), nella 16a giornata del campionato di Serie B 21-22, va in archivio con la vittoria degli uomini di, vincenti grazie alla segnatura firmata danel corso del primo tempo. Veneti in zona. Così la cronaca della gara. Il primo tempo diPartenza turbo della squadra veneta, che già al 2? minuto passa a condurre, in virtù del bel gol firmato dacon il suo sinistro, supportato nella circostanza da Antenucci. L’aggressività delcrea diversi problemi ai Grigi, che stentano a rialzare il loro baricentro. Al 10?, però, Parodi trova lo spazio per calciare in porta, ma Kastrati blocca la sfera in tutta sicurezza. Più pericoloso è Arrighini due minuti più ...

Advertising

tabellamercatob : 16^ giornata #SerieBKT Finale ultima gara #AlessandriaCittadella 0-1 Vita Tabellino e cronaca… - PEFIORENTINA : Serie B Full Time Alessandria 0 Cittadella 1 - Gazzetta_it : Risultato finale, Alessandria-Cittadella 0-1 - palpitesfutbol : GOOL DO(A) Cittadella! Alessandria [0] x [2] Cittadella Campeonato Italiano 2ª - 2021/2022 - 16ª Rodada 92 minuto(… - Fantacalciok : Alessandria – Cittadella 0-1: diretta live e risultato -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandria Cittadella

La partitadel Domenica 5 dicembre 2021 in diretta: formazioni e risultato con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie B- Domenica ...DIRETTA(RISULTATO 0 - 1): LA SBLOCCA VITA! Inizia il match tra. Vita! La sblocca ildopo appena due minuti di gara! Antenucci con un cross pesca il ...Video gol e highlights di Alessandria Cittadella: match in programma questa sera alle 20.30 e valido per la 16^ giornata di Serie B.Sopra la conferenza stampa integrale di Sottil ASCOLI PICENO – “Portiamo a casa un punto, non abbiamo preso gol, di fronte avevamo il Parma e Iachini. Insomma, tutti aspetti importanti.