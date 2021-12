Albe di Amici 2021: chi è, età, cognome, vita privata, canzoni, Instagram, Serena (Di domenica 5 dicembre 2021) La nuova classe di Amici, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare e Albe è una dei cantanti che è riuscito a conquistarsi l’ambito banco. Il giovane, che nei tratti assomiglia molto a Sangiovanni, è stato scelto da Anna Pettinelli. Ma conosciamolo meglio! Albe di Amici 2021: chi è, età, canzoni, vita privata, cognome Albe, all’anagrafe Alberto La Malfa, è un cantante di appena 22 anni. E’ nato ad Alfianello, il provincia di Brescia ed è sempre stato un grande appassionato di musica. Ha studiato canto e pianoforte, ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni e ora è pronto per la sua avventura nella scuola di Amici. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 dicembre 2021) La nuova classe di, il talent show di Canale 5 più amato e seguito di sempre, si sta per formare eè una dei cantanti che è riuscito a conquistarsi l’ambito banco. Il giovane, che nei tratti assomiglia molto a Sangiovanni, è stato scelto da Anna Pettinelli. Ma conosciamolo meglio!di: chi è, età,, all’anagraferto La Malfa, è un cantante di appena 22 anni. E’ nato ad Alfianello, il provincia di Brescia ed è sempre stato un grande appassionato di musica. Ha studiato canto e pianoforte, ha iniziato a scrivere le sue primee ora è pronto per la sua avventura nella scuola di. ...

