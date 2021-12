13 persone sono morte in seguito all’eruzione di un vulcano sull’isola indonesiana di Giava

Advertising

Mov5Stelle : Alex è una delle persone che, pur lavorando, restano povere. In Italia sono 4,5 milioni quelle che guadagnano meno… - ferrazza : E sono 11.741.000 (PIÙ DI UNDICI MILIONI) quelli che pensano che il 5G serva a controllare le persone. - Agenzia_Ansa : Dalla mezzanotte, le mascherine anti-Covid sono tornate obbligatorie all'aperto nel centro storico e nelle vie dell… - Noninfluente : RT @Sutilis: Voi credete realmente che si fermeranno? Stanno morendo persone e ragazzi vaccinati e loro sono imperterriti. - _CarlaQ_ : Ieri sono approdata al @piulibri21 stanchissima per i ritardi dei treni, ma sono stata felicissima di arrivare da… -

Ultime Notizie dalla rete : persone sono

Il Fatto Quotidiano

attireranno centinaia dinelle sale austere del castello tra luci calde ma soffuse, ... La notizia è che all'inaugurazione di pochi giorni fa, nonostate la pioggia battente,arrivati almeno ...808 della Protezione Civile - a scandire il flusso diper recarsi allo sportello e ritirare ... Per quanto riguarda la pensione di gennaio non ciancora notizie, vista però l'estensione ...Il nuovo welfare comincia dal layout del nuovo ufficio. Parla Alessandro Adamo, direttore di DEGW: Tutte le aziende stanno riflettendo sui loro processi, sui temi dello spazio e delle persone" ...E' di almeno 13 morti il bilancio delle vittime dell'eruzione ieri del vulcano Semeru, sull'isola indonesiana di Giava. Lo rende noto l'agenzia nazionale per la gestione delle catastrofi. Il villaggio ...