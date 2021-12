Volley, Superlega: Verona batte Ravenna in un importantissimo scontro salvezza (Di sabato 4 dicembre 2021) Nell’anticipo della decima giornata di Superlega di Volley maschile 2021/22 Verona Volley batte la Consar RCM Ravenna per 3-1 (25-16; 25-17; 22-25; 25-19). La squadra allenata da Radostin Stoytchev guadagna così 3 punti fondamentali contro una diretta rivale, portandosi a 8 punti in classifica e superando provvisoriamente Taranto e Vibo Valentia in quella che è già un’accesissima lotta salvezza. Ravenna resta invece all’ultimo posto della graduatoria con soli 2 punti ottenuti in 11 partite, mancando ancora la prima vittoria stagionale. Primi due parziali che scivolano facilmente in favore della squadra veneta, complici anche i tanti errori commessi dai romagnoli guidati da coach Emanuele Zanini. Verona mantiene un ottimo livello al ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Nell’anticipo della decima giornata didimaschile 2021/22la Consar RCMper 3-1 (25-16; 25-17; 22-25; 25-19). La squadra allenata da Radostin Stoytchev guadagna così 3 punti fondamentali contro una diretta rivale, portandosi a 8 punti in classifica e superando provvisoriamente Taranto e Vibo Valentia in quella che è già un’accesissima lottaresta invece all’ultimo posto della graduatoria con soli 2 punti ottenuti in 11 partite, mancando ancora la prima vittoria stagionale. Primi due parziali che scivolano facilmente in favore della squadra veneta, complici anche i tanti errori commessi dai romagnoli guidati da coach Emanuele Zanini.mantiene un ottimo livello al ...

