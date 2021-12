Ultime Notizie Roma del 04-12-2021 ore 07:10 (Di sabato 4 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale sabato 4 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale in consiglio dei ministri Santa l’idea di introdurre un contributo di solidarietà a carico dei redditi più alti per far fronte al rincaro delle bollette contrario i partiti del centrodestra Italia viva lo stanziamento in Hannover comunque di circa 800 milioni di discusso anche sull’ipotesi di un taglio una tantum dei contributi nel 2022 concentrato sui lavoratori sotto i €35000 di reddito Fish Rating dell’Italia BB con Outlook stabile ti mando nel 2021 più 6,2% del PIL più 6,3 secondo l’Istat in salita anche l’inflazione fino a luglio volano le vaccinazioni anti covid in Italia prima e terze dosi Ma già si pensa alla quarta come una possibile concreta dice Locatelli del CTS oltre 17.000 ieri nuovi casi 74 morti29 il tasso di positività individuati in Veneto un caso di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 dicembre 2021)dailynews radiogiornale sabato 4 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale in consiglio dei ministri Santa l’idea di introdurre un contributo di solidarietà a carico dei redditi più alti per far fronte al rincaro delle bollette contrario i partiti del centrodestra Italia viva lo stanziamento in Hannover comunque di circa 800 milioni di discusso anche sull’ipotesi di un taglio una tantum dei contributi nel 2022 concentrato sui lavoratori sotto i €35000 di reddito Fish Rating dell’Italia BB con Outlook stabile ti mando nelpiù 6,2% del PIL più 6,3 secondo l’Istat in salita anche l’inflazione fino a luglio volano le vaccinazioni anti covid in Italia prima e terze dosi Ma già si pensa alla quarta come una possibile concreta dice Locatelli del CTS oltre 17.000 ieri nuovi casi 74 morti29 il tasso di positività individuati in Veneto un caso di ...

