Tragedia in autostrada: si ferma per prestare soccorso dopo un incidente, finisce travolto e ucciso (Di sabato 4 dicembre 2021) Bologna, Tragedia lungo l’autostrada A14. L’intenzione di Renzo Cristiani, 78 anni, era quella di prestare soccorso in seguito al sinistro avvenuto nel tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, in direzione Bologna all’altezza del KM 38,5. Purtroppo però, Renzo viene travolto e ucciso proprio durante il suo volontario intervento. Non si trovano le parole per la morte di Renzo, uno dei soci della onlus Avpl di Castel Maggiore. Il 78enne, originario di Bologna, una volta in pensione aveva deciso di svolgere attività di volontariato e solidarietà, tra cui quelle destinate all’educazione e alla sicurezza stradale in collaborazione con le polizie locali. Sulla dinamica della Tragedia avvenuta nelle ore serali, secondo quanto ripostato da Autostrade per ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Bologna,lungo l’A14. L’intenzione di Renzo Cristiani, 78 anni, era quella diin seguito al sinistro avvenuto nel tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, in direzione Bologna all’altezza del KM 38,5. Purtroppo però, Renzo vieneproprio durante il suo volontario intervento. Non si trovano le parole per la morte di Renzo, uno dei soci della onlus Avpl di Castel Maggiore. Il 78enne, originario di Bologna, una volta in pensione aveva deciso di svolgere attività di volontariato e solidarietà, tra cui quelle destinate all’educazione e alla sicurezza stradale in collaborazione con le polizie locali. Sulla dinamica dellaavvenuta nelle ore serali, secondo quanto ripostato da Autostrade per ...

