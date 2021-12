Scamacca, l’Inter e Marotta cercano di beffare la Juventus (Di sabato 4 dicembre 2021) Gianluca Scamacca conteso tra Inter e Juventus. Sul giocatore ci sarebbe anche il Milan, più defilato nella corsa Il mercato degli attaccanti in Italia è in fermento. Tutti cercano soluzioni offensive, con Gianluca Scamacca a non esser da meno per richieste. La punta del Sassuolo è sotto i riflettori della Juventus, che da tempo lo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Gianlucaconteso tra Inter e. Sul giocatore ci sarebbe anche il Milan, più defilato nella corsa Il mercato degli attaccanti in Italia è in fermento. Tuttisoluzioni offensive, con Gianlucaa non esser da meno per richieste. La punta del Sassuolo è sotto i riflettori della, che da tempo lo L'articolo

Advertising

pisto_gol : Sas-Nap 2:2 Avanti 2:0 FRuiz/Mertens-e in controllo, il Napoli subisce l’1:2 di Scamacca al 71’, perde Koulibaly, p… - JeriCool94 : Complimenti alla @OfficialUSS1919 per la terza vittoria in campionato che darà il sorpasso all'Inter e un pessimo w… - ArmandoAreniell : Inter: Marotta torna su Scamacca per l'attacco, Torino e Cagliari vorrebbero Amrabat - zazoomblog : Inter Milan e Juve su Scamacca: l’attaccante ha due obiettivi. I dettagli - #Inter #Milan #Scamacca: #l’attaccante - CMercatoNews : ??Scambio con #Satriano: l’#Inter può sorpassare la #Juventus per #Scamacca ?? -