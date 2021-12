Prove d' intesa tra Italia viva e centristi sul Quirinale

(Di sabato 4 dicembre 2021) AGI - Matteo Renzi prova a prendersi il centro dello scacchiere. E in questo caso lo scacchiere è quello su cui si gioca la partita del. Stando a quanto riferiscono all'AGI fonti parlamentari di Coraggio, l'ex presidente del Consiglio starebbe lavorando a unai gruppi d'e quelli di CI per tornare a "dare le carte" nella partita per l'elezione del Capo dello Stato. Fonti di, tuttavia, spiegano che si tratta semplicemente di un "dialogo tra soggetti politici che vogliono rafforzare il governo nella persona del presidente Mario Draghi. Un confronto tra chi vede in Draghi il migliore presidente del consiglio possibile e non semplicemente un accadimento politico da accettare". Insomma, "il grande centro non c'entra, in ...

Contatti sono in corso fra i nomi di maggior peso delle due forze politiche, ma a un primo 'screen' tra gli eletti di Coraggio Italia, i malumori sembrano soverchiare gli entusiasmi ...
PALERMO – Stancanelli, Miccichè, De Luca: prove tecniche di intesa? Forse, di certo una grana in più per chi sogna il Musumeci bis. Un convegno su un tema divisivo per la maggioranza di governo, una m ...