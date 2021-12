Napoli-Atalanta 2-3, Mertens illude: ko e azzurri dal primo al terzo posto (Di sabato 4 dicembre 2021) L'Atalanta batte 3-2 il Napoli nell'anticipo serale della 16esima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Maradona'. Gli ospiti passano in vantaggio con Malinovskyi al 7', gli... Leggi su ilmattino (Di sabato 4 dicembre 2021) L'batte 3-2 ilnell'anticipo serale della 16esima giornata di Serie A disputato allo stadio 'Maradona'. Gli ospiti passano in vantaggio con Malinovskyi al 7', gli...

Advertising

Atalanta_BC : ???? Stadio Diego Armando Maradona, Napoli ?? #NapoliAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - Eurosport_IT : TUTTO FACILE PER IL MILAN ????????? I rossoneri sbrigano la pratica Salernitana e attendono i risultati di Napoli e… - dadforlife77 : RT @CucchiRiccardo: Bellissima partita. Prima è il #Napoli a rimontare, poi l'#Atalanta che ottiene una vittoria importante al Maradona. Im… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Napoli-Atalanta 2-3: la Dea la ribalta, Spalletti terzo -