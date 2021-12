Napoli-Atalanta 2-3, Gasperini: “Parleremo di scudetto solo quando saremo primi in classifica” (Di domenica 5 dicembre 2021) “Il campionato è un tormentone che continuano a ripeterci, a volte per convinzione o metterci pressione per dire che l’Atalanta non ha mai vinto niente. Io dico che per vincere lo scudetto serva posizionarsi almeno una volta in testa alla classifica, per questo l’obiettivo è arrivare in Champions, che è comunque uno scudetto”. Così Gian Piero Gasperini dopo la vittoria dell’Atalanta in casa del Napoli che rilancia le quotazioni degli orobici verso la vetta della Serie A. “Possiamo migliorare sotto l’aspetto tecnico, a volte perdiamo palloni troppo banali e prendiamo qualche gol. È vero che ci permette di avere altre cose positive, quindi il gioco vale la candela. Ciò che non mi stancherò mai di dire è che i ragazzi nella testa sono più forti di tutto, sul 2-1 c’è stata ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) “Il campionato è un tormentone che continuano a ripeterci, a volte per convinzione o metterci pressione per dire che l’non ha mai vinto niente. Io dico che per vincere loserva posizionarsi almeno una volta in testa alla, per questo l’obiettivo è arrivare in Champions, che è comunque uno”. Così Gian Pierodopo la vittoria dell’in casa delche rilancia le quotazioni degli orobici verso la vetta della Serie A. “Possiamo migliorare sotto l’aspetto tecnico, a volte perdiamo palloni troppo banali e prendiamo qualche gol. È vero che ci permette di avere altre cose positive, quindi il gioco vale la candela. Ciò che non mi stancherò mai di dire è che i ragazzi nella testa sono più forti di tutto, sul 2-1 c’è stata ...

Advertising

Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - Eurosport_IT : RIMONTA ATALANTA, IL NAPOLI PERDE LA VETTA ????? I ragazzi di Gasperini ribaltano il Napoli e si portano a -2 dagli… - capuanogio : A bruciapelo: chi lo vince? #Milan #Inter #Napoli #Atalanta - 100Napoletana : @realvarriale @Atalanta_BC @sscnapoli Forza Napoli, ma la vergognosa macchina del fango messa in atto sul nulla, da… - napolipiucom : Napoli-Atalanta: fallo di mano di Zapata sul gol di Malinovskyi - VIDEO #NapoliAtalanta #Zapata #ForzaNapoliSempre… -