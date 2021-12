Manuel Bortuzzo, ora l’amore è finito del tutto: “Mi dà i nervi” (Di sabato 4 dicembre 2021) Manuel Bortuzzo sembra aver detto definitivamente addio alla liaison romantica che aveva stretto durante quest’edizione del Gf Vip: ecco i dettagli. Manuel Bortuzzo al Gf Vip (screenshot YouTube)Manuel Bortuzzo ha deciso di troncare definitivamente la sua relazione con Lulù Selassié. Durante la puntata, infatti, ha compiuto un gesto che confermerebbe definitivamente la fine del suo “amore” per la principessa. Già nelle scorse settimane, Manuel aveva lamentato la presenza “asfissiante” della Selassiè, cercando più volte di allontanarla. Lulù sembrava non arrendersi ed era determinata a riconquistare l’amore del suo Manuel. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Manuel Bortuzzo, nuovo momento ... Leggi su specialmag (Di sabato 4 dicembre 2021)sembra aver detto definitivamente addio alla liaison romantica che aveva stretto durante quest’edizione del Gf Vip: ecco i dettagli.al Gf Vip (screenshot YouTube)ha deciso di troncare definitivamente la sua relazione con Lulù Selassié. Durante la puntata, infatti, ha compiuto un gesto che confermerebbe definitivamente la fine del suo “amore” per la principessa. Già nelle scorse settimane,aveva lamentato la presenza “asfissiante” della Selassiè, cercando più volte di allontanarla. Lulù sembrava non arrendersi ed era determinata a riconquistaredel suo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>, nuovo momento ...

