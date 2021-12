Highlights Formula 1 | Qualifiche GP Arabia Saudita 2021 | Hamilton in pole position VIDEO

(Di sabato 4 dicembre 2021) Lewisconquista l’ennesimain carriere nelledel Gran Premio d’, precedendo l’altra Mercedes di Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstappen. Il britannico, dunque, partirà davanti a tutti, con il compagno di squadra a fargli da scudiero dall’assalto di Super Max. L’olandese, vicinissimo allaa tempo scaduto, è andato a muro nell’ultima curva mentre si trovava ben 2 decimi più veloce dell’inglese. Le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz scatteranno rispettivamente dalla quarta e dalla quindicesima casella. Lo spagnolo infatti, è stato protagonista di un incidente in Q2. Ecco il link aldeglidelle ...

Advertising

sportface2016 : #F1, gli highlights delle qualifiche del #SaudiArabianGP - ariamarelli : Oggi sul Twitter ho letto commenti di molti che la formula uno la guardano da DTS o negli highlights del tg perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Formula

Sky Sport

Vi riportiamo glidelle prime due sessioni di libere valide per il Gran Premio dell'Arabia Saudita, penultimo appuntamento del mondiale 2021 di1. Al termine di una giornata ricca di sorprese, Lewis ......Hamilton si aggiudica entrambe le sessioni di prove libere del Gp dell'Arabia Saudita di1. ... Guarda gliLewis Hamilton conquista l'ennesima pole position in carriere nelle qualifiche del Gran Premio d'Arabia Saudita 2021, precedendo l'altra Mercedes di Valtteri Bottas e la Red Bull di Max Verstappen.Vi riportiamo gli highlights delle prime due sessioni di libere valide per il Gran Premio dell'Arabia Saudita, penultimo appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1.Al termine di una giornata ricca di ...