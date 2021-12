Highlights e gol Lens-Psg 1-1, Ligue 1 2021/2022 (VIDEO) (Di sabato 4 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Lens-Psg 1-1, match valido per la Ligue 1 2021/2022. I parigini rischiano grosso ma evitano la sconfitta per un soffio. Padroni di casa avanti al 62? grazie a Seko Fofana ma soprattutto a Keylor Navas, protagonista di una papera significativa sulla conclusione. In pieno recupero, però, il neo entrato Wijnaldum trova la rete del pareggio e permette ai suoi di evitare la sconfitta. Di seguito le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di-Psg 1-1, match valido per la. I parigini rischiano grosso ma evitano la sconfitta per un soffio. Padroni di casa avanti al 62? grazie a Seko Fofana ma soprattutto a Keylor Navas, protagonista di una papera significativa sulla conclusione. In pieno recupero, però, il neo entrato Wijnaldum trova la rete del pareggio e permette ai suoi di evitare la sconfitta. Di seguito le immagini salienti. SportFace.

Advertising

DiMarzio : Il #Seregno reagisce al momento negativo e batte #Trento ???? - GenoaCFC : ???? #GenoaMilan 08/09: il ritorno del Principe #Milito, subito in gol. E in campo anche mister #Shevchenko. ?? Guar… - JuventusFCYouth : #Under19 | Una super azione per il gol del 3-0 ?? Gli highlights di #ChelseaJuve di #UYL: vittoria che vale il pri… - sportli26181512 : Napoli-Atalanta 2-3: video, gol e highlights: Preziosissimo successo dell'Atalanta che batte il Napoli il rimonta 3… - infoitsport : Video Napoli Atalanta 1-1 risultato in diretta, gol e highlights -