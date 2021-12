Guida TV | programmi di stasera | sabato 4 dicembre 2021

(Di sabato 4 dicembre 2021)aitv della prima serata di oggi,4.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Ballando con le Stelle Talent Show RAI2 S.W.A.T. Serie TV RAI3 Sapiens – Un solo Pianeta Attualità RETE4 Octopussy – Operazione Piovra Film CANALE5 Ua’ – Uomo di varie età Talent Show ITALIA1 Dragon Trainer Film LA7 Versailles Serie TV REALTIME Vite al Limite Docureality CIELO Le Sorelle Film TV8 Natale a Vienna Film NOVE Il delitto di Garlasco Documentario first appeared on Ascolti Tv Blog.

