GF Vip 6 | Delia Duran rompe il silenzio con un post “Ho bisogno di scappare”

(Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo le dichiarazioni di Alex Belli fatte al Grande Fratello Vip 6, dove il 38enne ha confessato di essere innamorato di Soleil Sorge (ma anche della moglie) e, dopo aver aggiunto di voler vivere la coinquilina anche una volta uscito dalla Casa di Cinecittà, la compagna dell’ex attore non aveva ancora rilasciato nuovi commenti. Almeno fino ad adesso. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: Alex Belli ammette di amare siache Solei Sorgete la 24esima puntata, andata in onda il 3 dicembre 2021, Alfonso Signorini aveva chiesto ase volesse intervenirete il programma e insieme agli autori si è reso disponibile per metterla in contatto tramite telefono con ...

L'attrice venezuelana lascia Milano e raggiunge Roma per la quarantena prima di entrare al Grande FratelloDuran 'raggiunge' Alex Belli? "Devo scappare" e lascia Milano Lei reagisce in ...Il 'teatrino' continua con nuovi colpi di scena: il triangolo Alex Belli, Soleil Sorge eDuran, che sta fagocitando le dinamiche del Grande Fratello6 , ha altri fuochi d'artificio in serbo, pronti per essere sparati. L'ultimo, in ordine cronologico, lo ha acceso la 'moglie' ...Delia Duran lascia la casa dove vive con Alex Belli dopo la dichiarazione a Soleil Sorge: “Devo scappare!”, direzione GF Vip?La modella ha dichiarato di volersi allontanare da tutti e tutto: si fa strada l'ipotesi dell'addio al 'marito' ...