Dumfries dopo il primo gol in nerazzurro: "Partita dominata, ho avuto lo spazio per andare ad attaccare"

Oggi all'Olimpico è arrivato il primo gol con la maglia dell'Inter per Denzel Dumfries, esterno olandese dell'Inter, che ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine del match:"Abbiamo dominato la Partita, ci siamo divertiti e c'è stato spazio per andare ad attaccare. Sono soddisfatto. Ho avuto degli alti e bassi, la squadra mi ha aiutato e adesso contento. Sappiamo che possiamo vincere ma il Napoli ed il Milan sono due ottime squadre".

