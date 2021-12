Di Biagio | “Scamacca somiglia al primo Ibrahimovic | quello dell’Ajax”

Advertising

CanaleSassuolo : Luigi Di Biagio: “Scamacca è fortissimo, sembra il primo Ibrahimovic” - Aleamoruso99 : Di Biagio: 'Scamacca somiglia al primo Ibra'. Deve aver le idee parecchio confuse: il primo Ibra era tutto tacco,… - news24_inter : Siete d’accordo? ?? - Cagliari_1920 : Di Biagio sul vecchio obbiettivo del Cagliari: «Scamacca somiglia al primo Ibrahimovic» #cagliaricalcio… - diavolisempre : stai calmino di Biagio ?? Nazionale, Di Biagio su Scamacca: «È fortissimo, somiglia ad Ibrahimovic» -

Ultime Notizie dalla rete : Biagio Scamacca

Luigi Di, ex calciatore di Inter e Roma ed ex tecnico della Nazionale Under - 21, ha parlato di Gianlucaai microfoni di Gazzetta. ' Ritengofortissimo - ha dichiarato - E lo penso da ...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Disu: "...Luigi Di Biagio, ex calciatore di Inter e Roma ed ex tecnico della Nazionale Under-21, ha parlato di Gianluca Scamacca ai microfoni di Gazzetta. “Ritengo Scamacca fortissimo – ha dichiarato – E lo pen ...Luigi Di Biagio, ex CT della Nazionale under 21 italiana, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport riguardo Gianluca Scamacca, che lui ha fatto esordire in azzurro.