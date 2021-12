Covid | indice del contagio in leggero calo ma aumentano i ricoverati

Advertising

Dome689 : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 29 su 100. Nota metodologica completa: - happyproudhuman : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 29 su 100. Nota metodologica completa: - fainformazione : Covid al 4 dicembre 2021: indice di positività al 2,61%, 75 i nuovi decessi 16.632 i nuovi casi Covid registrati… - fainfocronaca : Covid al 4 dicembre 2021: indice di positività al 2,61%, 75 i nuovi decessi 16.632 i nuovi casi Covid registrati… - amorlupi : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 29 su 100. Nota metodologica completa: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid indice

... 7 del cluster relativo al paziente; 1 trovata in un paziente in provincia di Bolzano; 1 in ... In molti casi il decorso nei pazienti vaccinati o guariti da- 19 risulta lieve. La persona ...5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 anni 24 Giugno 2021. Mistero dei dati con le ... 7 del cluster relativo al paziente; 1 trovata in un paziente in provincia di Bolzano; 1 in un ...Il 50% degli over80 ha completato la terza dose e tra 30 e 59 anni però quasi 3,5 mln di italiani non. hanno iniziato il ciclo vaccinale». Per la sesta settimana consecutiva - ha spiegato - c'è un aum ...Leggero calo dell'indice di contagio, meno ricoverati in terapia intensiva ma netto aumento dei malati nei reparti ordinari ...