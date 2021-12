Covid, ancora in aumento ricoveri: +24 in terapia intensiva, +43 negli altri reparti. DATI (Di sabato 4 dicembre 2021) Secondo il bollettino del 4 dicembre, continua a salire il numero di pazienti positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 732 persone e negli altri reparti 5.428. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è al 2,6% (ieri 2,9%). In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 16.632 nuovi casi di coronavirus, su 636.592 tamponi (ieri 17.030 casi su 588.445 test). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 5.094.072 e le vittime 134.152 (+75, con alcuni riconteggi) Leggi su tg24.sky (Di sabato 4 dicembre 2021) Secondo il bollettino del 4 dicembre, continua a salire il numero di pazienti positiviospedali: in rianimazione ci sono 732 persone e5.428. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è al 2,6% (ieri 2,9%). In Italia, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 16.632 nuovi casi di coronavirus, su 636.592 tamponi (ieri 17.030 casi su 588.445 test). Dall'inizio della pandemia, in totale i contagiati sono 5.094.072 e le vittime 134.152 (+75, con alcuni riconteggi)

