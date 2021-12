Commissione Regeni, vicepresidente Trancassini: “L’indignazione è alta. Non riusciamo neanche a farci dare dall’Egitto indirizzi dei responsabili” (Di sabato 4 dicembre 2021) “Più si va avanti nella vicenda di Giulio Regeni, più L’indignazione sale. È acclarato che la responsabilità dell’omicidio di Giulio Regeni sia in capo ai servizi segreti egiziani. La Procura di Roma però non può procedere perché l’Egitto non ci fornisce l’indirizzo di questi signori per notificargli gli atti“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente con Debora Serracchiani (Pd) della Commissione parlamentare di inchiesta sull’omicidio di Giulio Regeni, Commissione presieduta da Erasmo Palazzotto (LeU).Il 1 dicembre la Commissione dopo due anni ha terminato i lavori e ha prodotto una relazione di alcune ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) “Più si va avanti nella vicenda di Giulio, piùsale. È acclarato che latà dell’omicidio di Giuliosia in capo ai servizi segreti egiziani. La Procura di Roma però non può procedere perché l’Egitto non ci fornisce l’indirizzo di questi signori per notificargli gli atti“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Paolo, deputato di Fratelli d’Italia econ Debora Serracchiani (Pd) dellaparlamentare di inchiesta sull’omicidio di Giuliopresieduta da Erasmo Palazzotto (LeU).Il 1 dicembre ladopo due anni ha terminato i lavori e ha prodotto una relazione di alcune ...

