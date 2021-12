Calhanoglu direttamente da corner | beffato Rui Patricio

Advertising

CB_Ignoranza : Sabato 4 dicembre 2021, abbiamo visto Calhanoglu segnare direttamente da calcio d’angolo. #Roma #Inter - val_mastro : RT @CB_Ignoranza: Sabato 4 dicembre 2021, abbiamo visto Calhanoglu segnare direttamente da calcio d’angolo. #Roma #Inter - CapitanCipe : RT @CB_Ignoranza: Sabato 4 dicembre 2021, abbiamo visto Calhanoglu segnare direttamente da calcio d’angolo. #Roma #Inter - MaxArena2 : RT @CB_Ignoranza: Sabato 4 dicembre 2021, abbiamo visto Calhanoglu segnare direttamente da calcio d’angolo. #Roma #Inter - skygirlmechanic : RT @CB_Ignoranza: Sabato 4 dicembre 2021, abbiamo visto Calhanoglu segnare direttamente da calcio d’angolo. #Roma #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Calhanoglu direttamente

L'Inter domina all'Olimpico e chiude il primo tempo in vantaggio 3 - 0. La rete del vantaggio nerazzurro arrivada calcio d'angolo, conche beffa il portiere della Roma Rui Patricio e porta avanti gli uomini di Inzaghi. Guarda il foto - racconto....pesante passivo dopo appena mezz'ora 24' - Raddoppio dell'Inter con Edin Dzeko che segna il gol dell'ex ma non esulta dopo una splendida azione manovrate dei nerazzurri 16' -...Un inizio di gara clamoroso all’Olimpico tra Roma e Inter. Dopo un buon inizio per la squadra di Jose Mourinho (che affronta per la prima volta la sua Inter) sono i nerazzurri a trovare il gol del van ...Notizia che lo rende di conseguenza a disposizione per la gara con i nerazzurri. SEGUI LA DIRETTA DI ROMA-INTER PRIMO TEMPO 45' - Un minuto di recupero concesso dall'arbitro 42' - La Roma prova ancora ...